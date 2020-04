Därför anses svenska föräldrar vara slappa

Fabrizio Zilibotti växte upp i Italien, träffade sin spanska fru i London och välkomnade sin dotter till världen i Danderyd. I dag undervisar han i ekonomi vid prestigefyllda Yale University i Connecticut, men när vi pratas vid befinner han sig i dotterns hemstad Zürich. Han har också agerat gästprofessor i bland annat Kina, Norge och Tjeckien.

Således är hans bok ”Love, Money, and Parenting: How Economics Explains the Way We Raise Our Kids” (2019), författad tillsammans med den tyskfödde ekonomen Matthias Doepke, till stor del ett resultat av egen erfarenhet.