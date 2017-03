Danzig och Mastodon till Bråvalla

Bråvalla utökar sommarens program med ännu mer rock och metal. Bland de nya bokningarna finns rockveteranerna i Danzig, som i år firar 25-årsjubileum för albumet "How the gods kill" med ett fåtal konserter. Stoppet på Östgötaslätten blir deras enda i Sverige, enligt arrangören.

Bokade är också albumaktuella Mastodon från USA, svenska black metal-pionjärerna Dark Funeral, brittiska rockbandet You Me At Six och amerikanska rocktrion Highly Suspect.

Sedan tidigare är det känt att bland andra System of a Down, Raised fist och Sabaton kommer. Festivalen äger rum den 28 juni till 1 juli.