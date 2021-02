Danskt genrep inför massvaccinering

– Om andra länder har vaccin som de inte får användning för så vill vi mycket gärna ha det till Danmark. Och vi betalar också gärna bra för vaccinet, säger hon vid en pressträff i Øksnehallen i Köpenhamn.

Där finns ett av de vaccinationscenter som ska användas under den kommande massvaccineringen. Just i Øksnehallen ska 5 000 Köpenhamnsbor vaccineras under dagen. Totalt blir det 34 680 personer i hela Danmark om allt går enligt planerna, rapporterar danska TV2.