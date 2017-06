Christiansborg slott på Slotsholmen i det sentrale København er hjemsted for Danmarks parlament, Folketinget, for Højesteret og Statsministeriet. Foto: Johansen, Erik

I dag berättar Henrik Mitelman i Dagens Industri om hur bra det går för Danmark:

”Ekonomin går bra, fastighetspriserna slår nya rekord och arbetslösheten är nere på 4 procent. Sverige har mycket att lära av grannlandet.”

Han lyfter särskilt fram det faktum att den danska arbetsmarknaden fungerar mycket bättre än den svenska.

”Mindre krångel och färre regler gör det lättare att både anställa och avskeda, med resultatet att arbetslösheten är betydligt lägre än den svenska.”

Martin Ågerup är chef för den danska marknadsliberala tankesmedjan CEPOS (Center for Politiske Studier) som enklast kan beskrivas som den danska motsvarigheten till Timbro.

Han har i dagarna utkommit med boken Velfærd i det 21. Århundrede som på nästan 500 sidor ger ett gediget underlag för en dansk framtidsdebatt.

Ågerup ser stora möjligheter för Danmark att bli än effektivare och ger i boken en hel katalog av recept.

I centrum för hans kritiska analys står den danska offentliga sektorn.

Niels Ploug, hög chef på den danska motsvarigheten till vårt SCB och därtill med koppling till den danska arbetarrörelsens tankesmedja Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, har skrivit en generös och positiv recension.

Plougs recension är en bra startpunkt för den svensk som vill läsa Ågerups bok. Han pekar på de sammanfattande avsnitten i boken och lyfter fram den reformkatalog som finns i boken:

1. Uafhængig kommunal rigsrevision

2. Kommunal regnskabsreform

3. Reform af Rigsrevisionen: Fokus på omkostningseffektivitet

4.Offentligt ejede organisationer underlægges offentlighedsloven

5.Udpege medlemmer af råd og kommissioner fra udlandet

6. Styrk institutioner, der repræsenterer outsideres interesser

7.Styrk Konkurrencestyrelsen

8.Opret Dansk importråd

9. Flyt fokus fra det korte til det lange sigt

10. Nedsæt en velstandskommission

11.Begrænsninger af omfanget af reguleringer

12.Nedskriv og skærp kommunalfuldmagten

13. Forbud mod kommunalpolitikere i kommunale selskaber

14. Reform af den kommunale udligning

Det finns utan tvekan punkter här – och i Ågerups resonemang i boken – som har betydande relevans för svensk debatt.

Vad sägs till exempel om det utmärkta förslaget att förbjuda kommunalpolitiker i kommunala bolagsstyrelser?!

Det är också intressant att notera att han gör något som är ovanligt i svensk debatt, nämligen börjar med ett historiskt perspektiv.

Det var inte politikerna som skapade den danska välfärdsstatens förutsättningar och startpunkt, det var civilsamhället (inklusive näringslivet). Danmark var på 1930-talet ett av världens fem rikaste länder, men har sedan dess inte lyckats bibehålla den positionen. Ett motsvarande resonemang har spelat en viktig roll för Svenskt Näringslivs perspektiv på vårt eget lands utveckling.

Ågerup pekar på att Danmark på 1930-talet inte bara var ett rikt land utan också ett av världens mest välfungerande länder (högt välstånd, låg korruption, högt förtroendet för samhällsinstitutionerna).

Ploug slutar sin recension så här:

Man kan kun håbe, at bogen giver anledning til yderligere debat og handling på området, for det er, som det også understreges af Ågerup, et område, hvor der er behov for et omfattende fokus og fremadrettet håndtering af store udfordringer.

När får vi se en svensk liberal samhällskritik som bemöts så generöst från vänster?