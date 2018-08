"Kasselstrand mener, at Sverigedemokraterna er krøbet for langt ind mod en politisk korrekt midte i svensk politik. »De er blevet for bløde og har tilpasset sig den tøsede svenske borgerlighed. De vil passe ind i det politiske etablissement for at gøre sig til for Moderaterna (det konservative svenske parti, red.). Det er patetisk, for de andre partier gider jo ikke samarbejde med dem alligevel,« siger han. Mens Sverigedemokraterna ifølge deres partiprogram er åbne overfor, at omkring 3.000-4.000 FN-flygtninge kommer til Sverige, vil AFS have et fuldt stop for al indvandring, der ikke er arbejdskraftindvandring." (—)