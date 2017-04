Finansminister med problem Foto: Jens Dresling

Den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen har större problem för sin minoritetsregering än hans svenska statsministerkollega.

Igår tvingades den danske finansministern Kristian Jensen ge besked att regeringens förslag till förändrad boendebeskattning inte kommer att gå igenom nu eftersom man inte får stöd i folketinget.

Socialdemokraterna, Dansk Folkeparti och Radikale Venstre sa nej till ett reformupplägg som i synnerhet Konservative önskade sig.

Att reformen föll kan vara något av en dödsdom för det ambitiösa reformpaket som Lars Løkke Rasmussen lagt fram i folketinget. Men nu väntar först ytterligare interna regeringsförhandlingar.

Det kommer att äga rum kommunalval i Danmark den 21 november och om regeringspartierna borgerliga kärnväljare då fått höjd skatt för sina bostäder kommer det knappast att skapa entusiasm.

Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti står i denna fråga nära varandra och kommer knappast att acceptera en reform som ses som gynnsam för de rikaste.

En del i denna danska politiska kontrovers handlar om en fråga vi känner väl, nämligen begränsning av ränteavdragen.

Det danska konservativa partiets moderna historia visar hur en politisk berg-och-dalbana kan se ut.

På 1980-talet var de konservativa under Poul Schlüter det dominerande borgerliga partiet och partiledaren var statsminister i nästan tio år (1982 – 1993). Under hans efterträdare förlorade partiet mandat i val efter val även om det fanns några ljuspunkter. Ett antal partiledare som satt under bara en kortare period blev kännetecknande för partiets kris och i folketingsvalet 2015 fick man bara 6 mandat (3,4% av rösterna).