Dansk kortfilm tävlar i Cannes

De som tävlar om Guldpalmen i kortfilmstävlan:

Julia Thelin, Sverige: "Push it"

Lucrèce Andreae, Frankrike: "Pepe Le Morse"

Mahdi Fleifel, Danmark, Storbritannien, Grekland: "A drowning man"

Alireza Ghasemi, Iran: "Lunch time"

Fiona Godiver, USA: "Across my land"

Grzegorz Molda, Polen: "Koniec Widzenia"

Qiu Yang, Kina: "Xiao Cheng er Yue"

Andrés Ramirez Pulido, Colombia: "Damiana"

Teppo Airaksinen, Finland: "Katto"