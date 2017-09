Danmarks statsminister Foto: Seth Wenig

Dansk Folkeparti bildades på hösten 1995. Nu är partiet i en position där det kan ge besked att man kan tänka sig bilda regering i första hand och först med Venstre och i andra hand och senare med socialdemokraterna.

Det är inte alla populistpartier som blir så framgångsrika. Det krävs hårt arbete och inte minst betydande politisk skicklighet.

När man tittar på Dansk Folkeparti med svenska ögon inställer sig såklart frågan om Sverigedemokraterna med tiden kan komma att få en sådan position.

Omöjligt att veta. När Ny Demokrati kom in i riksdagen kunde man föreställa sig en liknande framgångssaga, men idag är det partiet helt bortglömt. Junilistan lyckades i ett EU-val (2004) men dess saga blev kort.

Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator, skriver idag om beskedet igår att Dansk Folkparti siktar på att bilda regering efter nästa val med Venstres Lars Løkke Rasmussen som statsminister.

Trods den lange række af sammenstød i de sidste to år anser man i DF-ledelsen netop Lars Løkke Rasmussen for at være garanten for en politik, som man i store træk kan spejle sig i, mens man omvendt opfatter Kristian Jensen som værende for liberal i den økonomiske politik og en slapper i udlændingepolitikken.

Man bør også bide mærke i, at Thulesen ikke opsiger det nye historiske samarbejde med S-formand, Mette Frederiksen. I DFs optik vil det nemlig fortsat være en fordel for Danmark, hvis de tre folkepartier i form af V, S og DF kunne arbejde sammen og isolere »yderpartierne« til højre og venstre.

Om det vil kunne lade sig gøre i praksis og i den målestok, som Thulesen Dahl drømmer om, er tvivlsomt, og derfor skal meldingen først og sidst ses som DF-formandens forsøg på at fastholde sin nye position som det afgørende parti i midten. En position, som han målrettet har flyttet DF hen til i de senere år.

Men den viktigaste och intressantaste observationen i Larsens krönika är att beskeden om DFs regeringsambition ikke længere sætter offentligheden i brand.

Dit har Sverigedemokraterna ännu en bra bit att vandra om partiet ens någonsin når dit. I någon mån har SD själv kontrollen över sitt öde, men det är nog än så länge läge för de partier som förlorat väljare till SD att visa att det är dags nu för dessa att återvända.