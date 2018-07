Dansglädje under "Allsång på Skansen"

Dansflugan surrade in över Skansen under tisdagen. När dansbandet Sannex gästade allsången för första gången passade flera danssugna par på att ta sig en svängom vid sidan av scenen. Sångaren i Sannex, Andreas Olsson, bjöd på sig själv och lyckades få med sig publiken även under den skånska allsång som följde.

– Jag brukar säga att jag vill vara någon form av manlig Jill Johnsson med tolv procent Hasse Andersson, sade Andreas Olsson när programledaren Sanna Nielsen bad honom att beskriva sig själv.