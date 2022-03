Dansar på Tiktok – tjänar 170 miljoner per år

Addison Rae

Addison Rae. Foto: Andy Kropa/AP

Louisiana-bördiga Addison Rae har sedan Tiktoks expansion upprepade gånger listats som en av de mest inkomstbringande kreatörerna. 21-åringen har i skrivande stund omkring 87 miljoner följare på appen. Rae har en bakgrund som dansare, och det är framförallt dansklipp hon lägger upp på Tiktok.

2021 gjorde hon debut som skådespelare då hon spelade huvudrollen i filmen He’s all that på Netflix, en nyinspelning av tonårskomedin She's All That (1999). Samma år släppte hon även singeln Obsessed.

2021 tjänade Addison Rae totalt 8,5 miljoner dollar.