Danmark vill söka efter Kim Wall från svenskt luftrum

Kim Wall sågs senast i ubåten som senare sjönk utanför Danmark. Foto: Anders Valdsted/TT

Det var i fredags som den hemmagjorda ubåten Nautilus sjönk i Öresund. Den svenska journalisten Kim Wall hade synts på båten dagen innan men efter en teknisk undersökning konstaterade polisen att det inte fanns någon människa ombord.

– Vi har varken funnit levande eller döda personer i ubåten. Det har jag informerat Kim Walls anhöriga om, säger Jens Møller, vice polisinspektör vid polisen i Köpenhamn vid en presskonferens.

Polisen fokuserar nu sökinsatsen efter den försvunna 30-åringen kring Kögebukten i Öresund. Det var där som ubåten sjönk på fredagseftermiddagen. De danska myndigheterna har också ansökt om att få söka av vattenytan från svenskt luftrum.

– De har begärt att få flyga på svenskt territorium för att spana på vattenytan, säger Christer Ekeroth, assisterande räddningsledare vid Sjö- och flygräddningscentralen till P4 Malmöhus.

Ubåtens ägare Peter Madsen har häktats för vad som i Danmark heter "oaktsam mansdrab" vilket innebär att man varit våldsam, men inte haft för avsikt att döda. De misstänker också att ubåten sänkts med flit.

– Han har sagt att han lämnade henne klockan 22.30 på Refshaleøen. Sedan har vi fått en annan förklaring, men jag varken kan eller vill säga mer om det, sa Jens Møller.

Pete Madsen själv nekar till brott och har hävdat att det var ett tekniskt fel som gjorde att farkosten sjönk.

Kim Wall är stationerad i New York och Peking och arbetar för medieföretag som New York Times, The Guardian, Time och Vice. Till Trelleborgs Allehanda säger den saknade journalistens mamma, Ingrid Wall:

– Vi följer media, det är det enda vi kan göra. Vi har inte gett upp hoppet. Jag tror att alla vet hur vi mår nu. Men vi har fått väldigt mycket stöttning och det är vi djupt tacksamma för.