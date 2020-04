Boken ”The fourth revolution: The global race to reinvent the state” av John Micklethwait och Adrian Wooldridge publicerades 2014. Recensenterna tyckte att den var roande, men alltför fylld av anekdoter för att vara genuint intressant. Bokens tes var att västvärldens ekonomiska framsteg under 400 år byggt på förmågan att utveckla staten och att den förmågan nu tynat bort.

Den första revolutionen var de europeiska nationalstaternas utveckling efter westfaliska freden 1648. Den andra var moderniseringen av nationalstaterna i slutet av 1800-talet, med en stabil rättsordning med respekt för individuella rättigheter. Den tredje revolutionen var utvecklingen av välfärdsstaterna efter andra världskriget. Boken uppmanade till en fjärde revolution, som får sägas ha uteblivit. Tanken var att effektiva stater är ett viktigt konkurrensmedel. Att utmaningen är att kunna möta Kinas ökande roll i världsekonomin genom att modernisera statsförvaltningarna och kopiera effektiva stater som Singapore.