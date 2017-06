Daniel Day-Lewis slutar skådespela

Daniel Day-Lewis slutar att arbeta som skådespelare. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Den trefaldige Oscarsvinnaren Daniel Day-Lewis, 60, slutar skådespela meddelar hans talesperson Leslee Dart, skriver Reuters.

Hollywoodstjärnan kallar beslutet för privat och vill inte gå in närmre på varför han slutar.

"Han är oerhört tacksam för alla sina samarbeten och för publiken under alla år", säger Leslee Dart enligt ett pressmeddelande. Någon utförligare kommentar kommer inte att lämnas.

Av de fem gånger Daniel Day-Lewis varit Oscarsnominerad har han vunnit tre. Senaste gången var 2013 för sin prestation i det historiska dramat "Lincoln". Han är den enda manliga skådespelaren som vunnit tre Oscars för bästa huvudroll.

Andra filmer Day-Lewis är känd för är "In the name of the father", "Gangs of New York" och "There will be blood".