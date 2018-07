Daniel Cormier vann tungviktstiteln i UFC

Alexander "The Mauler" Gustafssons största konkurrent Daniel "DC" Cormier vann tungviktsmästarbältet i UFC mot Stipe Miocic under morgonen i UFC 226 i Las Vegas. Med en vänsterkrok sent i första ronden sänkte Cormier den dåvarande mästraren Miocic vilket gör honom till mästare i både lätt tungvikt och tungvikt.