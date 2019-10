"Dancing on my own" tredje bäst på 2010-talet

"Dancing on my own" finns på albumet "Body talk" som släpptes 2010 och har lyckats överleva under hela det senaste decenniet. Pitchfork hänvisar bland annat till vad som hände en perrong i New Yorks tunnelbana i mars i år, då ett hundratals fans som hade varit på en Robyn-konsert spontant började dansa och sjunga. Ett klipp från händelsen blev viralt och efter det nådde singeln milstolpen platinaförsäljning i USA.