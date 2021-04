Tidiga förhör ska få användas i rättegångar

Förhör som hållits tidigt under en brottsutredning ska kunna användas som bevis under rättegången. Enligt Mikael Damberg skulle detta särskilt att underlätta under stora brottsutredningar som blir allt vanligare i Sverige.

– Vi har sett att just de stor brottmålen växt i sin karaktär och fungerar på ett helt annat sätt än vid andra världskriget när principerna för det här infördes. Så det finns all anledning att modernisera regelverket just för de stora brottmålen som anger domstolarna väldigt mycket och som får konsekvenser för häktningstiden men också tillförlitligheten i vittnesmål.