America after the fall: painting in the 1930s

Målningen ”American Gothic” från 1930 känner många igen, även om konstnären Grant Wood kanske är okänd. Den bistre bonden möter vår blick och håller ett fast grepp om högaffeln, klädd i snickarbyxor av denim. Den kvinnliga figuren i prydlig söndagsdräkt blickar bort. Båda är djupt allvarliga. Tolkningarna kring målningen går isär: är den en hyllning till det traditionella livet på landet inför en ny tidsålder? Eller en kritik mot de bakåtsträvande som längtar efter en tillvaro som aldrig kommer åter?

Grant Wood, ”American Gothic”, 1930. Foto: Royal Academy

Woods målning fångar kärnan i utställningen ”America after the Fall” som handlar om 1930-talets omvälvande förändringar i det nordamerikanska samhällets ekonomi, politik, och konst. Den konsthistoriska berättelsen ringas in av den stora kraschen på Wall Street i ena ändan och det andra världskriget i den andra.

En del av konstnärerna ser bakåt mot nybyggartiden som Woods. Andra blickar framåt med hopp, och lite farhåga, som Stuart Davis och Charles Denmuth i sina stiliserade målningar av Manhattan. De målade vattentankar, industribyggnader, skyskrapor och tuggummi. Åter andra som Thomas Hart Benton skildrar genom en naiv expressionism de utsugna, övergivna och förbisedda i den amerikanska södern.

Thomas Hart Benton, ”Cotton pickers”,1945. Foto: Royal Academy

Målningarna skapar ett titthål mot hur drastiskt samhället på andra sidan Atlanten förvandlades och hur förändringen upplevdes. Städer förtätades lika snabbt som nya invånare strömmade till. På bara 40 år, 1890-1930 hade befolkningen fördubblats när européer flytt fattigdom, krig och fascism. När ”American Gothic” målades 1930 kom var tionde invånare från ett annat land än USA. Under den stora depressionen ställdes allt på ända. Landsbygden utarmades på sin befolkning. Konservatismen bredde ut sig, rasismen höll i sig, fattigdom fick medborgare att tvivla på demokrati som politisk form. Parallellen till vår tid går som en osalig ande genom salarna.

Utställningen är en utblick mot en historisk epok men den visar också kraften i konst och humaniora i tider av kris. Konst, litteratur eller muralmåleri, som hade en storhetstid i USA under 1930-talet, blev ett utrymme för såväl kritiskt tänkande som framtidshopp. Det var vare sig entreprenörer som Henry Ford eller politiker som myntade idén om den amerikanska drömmen; landet där alla oavsett ursprung, religion eller hudfärg får en chans. Det var skribenten och historikern James Truslow Adams som fångade möjligheten i den stora förändringen. Den amerikanska drömmen var vägen, menade Adams, bort från ett samhälle där misstänksamhet, fördomar och förakt hotade i ett land som byggt sin rikedom genom kolonialism och övergrepp.

Aaron Douglas, ”Aspiration”, 1936 Foto: Royal Academy

Aaron Douglas ”Aspiration” skildrar en amerikansk dröm bortom segregationen, även om målningen 1936 ställdes ut i en djupt segregerad utställning där afro-amerikanska konstnärer visades i en byggnad för sig. Det är en stor muralmålning som blandar symbolism och realism i pastelltoner och den sista i en serie om fem i beställningsverket From ”Slavery to Freedom”. Två manliga och en kvinnlig figur, utrustade med verktyg för framtiden som kompass och kunskapens böcker, ser fram mot staden och möjligheterna. De vänder ryggen mot de kedjade händerna i förgrunden. Slaveriets övergrepp är vare sig glömt eller förlåtet men något att lämna bakom sig.

Charles Sheeler, ”American Landscape”, 1930. Foto: Royal Academy

I den konsthistoria som målas fram är konst, politik och statsunderstöd oskiljaktiga. Konstnärerna berättar om olika saker när de ser på sin samtid, blickar framåt eller längtar tillbaka. Det fanns också en bred vilja, och ett statligt uppdrag, att skapa ett specifikt amerikanskt formspråk, som motvikt till den dominerande europeiska konsten och avantgardet som i allt högre grad flydde till USA. George L K Morris till exempel insisterade i sina verk på att en amerikansk konst behövde inkludera symboler och mytologier från ursprungsbefolkningen.

Efter det andra världskriget exporterades den abstrakta expressionismen med Jackson Pollocks stora droppmålningar i spetsen, inte minst till östblocket, som demokratins och frihetens konst. På hemmaplan skulle den republikanske politikern och senatorn Joseph McCarthy komma att bedriva en häxjakt på oliktänkande och vänsteranhängare. Konstnärer, filmskapare, författare och akademiker förhördes och flera fängslades på grund av sina åsikter.

Men i den här utställningen backas bandet. Pollocks tidiga abstraktioner, Edward Hoppers realistiska målningar, som insidan av en biosalong med en kvinnlig värd i Hollywoodlockar eller en ödslig bensinstation, ges ett annat ramverk. Liksom Georgia O’Keeffes måleri som hittade sin amerikana genom att blanda modernismens formspråk med öknens motiv. I ”Cow’s skull with Calico Roses” vände hon både det europeiska avantgardets abstraktion och det nordamerikanska realistiska måleriet ryggen.

Georgia O'Keeffe, ”Cow’s skull with calico roses”, 1931. Foto: Royal Academy

Kända verk och konstnärsnamn blir punkter i glömskans historia. Då etablerade konstnärer som nationalhjälten Grant Woods, eller Aaron Douglas - en ledande figur inom Harlem Renaissance gruppen - har placerats i marginalen. Glömskan handlar också om programmet the New Deal som sträckte sig över hela nationen. Det ekonomiska stödprogrammet handlade både om att skapa sysselsättning och för konstnärerna att hitta en amerikansk stil i konsten. Många av konstnärerna organiserade sig i fackföreningar, en del trodde på Lenin. Med statsunderstöd utvecklade de sin realism, expressionism samt abstraktion och höjde samtidigt sin röst för samhällets förtryckta: arbetare, afro-amerikaner, och ursprungsbefolkning.

Det fanns hopp i krisens tid. Men allt var inte höljt i skimmer och det fria var inte alltigenom fritt eller till för alla. Konstnären Alice Neel blev till exempel avskedad på grund av omoraliska motiv som inte främjade den amerikanska saken.

Utställningen bjuder på en rik konsthistoria med många fina verk, såväl kända som sällan sedda. Det går att peka på brister som att det finns få kvinnliga konstnärer och att enbart måleri som konstform blir ensidigt. Men styrkan är den historiska återblicken såväl mot tiden som dess så olikartade konstnärliga uttryck. Det visar sig väl värt att studera historien. Om och igen.