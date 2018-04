”Dåliga böcker förtjänar inte en plats i bokhyllan”

Vill översköljas av känslan som litteraturen skapar

Emma Ångström. Foto: Anna-Lena Ahlström

Emma Ångström är författaren bakom "Det sista experimentet" (2017) och "Mannen mellan väggarna" (2016). Hon kan börja läsa en bok och upptäcka att hon redan läst den.

Hon skriver heller inte upp titlarna på böcker hon läst, vilket orsakar ovan nämnda situationer.

– I vanliga fall är jag ganska strukturerad och gillar att göra "to do"-listor. Men jag är en blandning av en faktaorienterad person och flummig konstnärssjäl, och läsningen faller nog in under den andra delen av mig. Jag vill bara översköljas av känslan som litteraturen skapar, inte att det ska vara en ordnad del av mitt liv.

Vad i en bok brukar fastna hos dig?

– Oftast rena bilder, stämningar och karaktärer. Om jag läser om ett hus på landet med en idyllisk trädgård så tänker jag kanske på huset där min farfar bodde. Jag kopplar på det jag har i min egen minnesbank med bilderna som någon annan skapar åt en i boken.