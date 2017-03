Daily Mail kritiseras för ben-rubrik

"Never mind brexit, who won legs-it" (Vem bryr sig om brexit, vem vann ben-it?) – så lydde rubriken på den brittiska tidningen Daily Mails framsida efter att Storbritanniens premiärminister Theresa May och Skottlands försteminister Nicola Sturgeon möttes för att diskutera brexit och Sturgeons krav på en ny folkomröstning om skotsk självständighet.

De båda ledarna var iklädda kjol och Daily Mail har alltså valt att fokusera på deras ben.

Kritiken mot tidningen, som är Storbritanniens näst största, lät inte vänta på sig. Den tidigare kvinno- och jämställdhetsministern Nicky Morgan säger att det är "upprörande sexistiskt" att Storbritanniens mest framstående kvinnliga politiker döms för sina bens skull.

Oppositionsledaren Jeremy Corbyn har sagt att Daily Mail borde skämmas och den tidigare Labour-ledaren Ed Miliband skriver på Twitter: "50-talet ringde och ville ha tillbaka sin rubrik. #vardagssexism."