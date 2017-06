Vasilijkatedralen och varuhuset Gum vid Röda torget i centrala Moskva Foto: Fredrik Sandberg

Ett intressant sätt att mäta effekten av en kvalificerad diskussion är att låta publiken dels redovisa sina åsikter före och sedan efter debatten.

BBC gör detta återkommande och nu senast diskuterades denna tes: IT’S TIME TO BRING RUSSIA IN FROM THE COLD.

Är det alltså dags för väst att släppa in Ryssland från kylan?

De som talade före detta alternativ i diskussionen var den ryske journalisten Vladimir Pozner och Rysslandeexperten Domitilla Sagramoso. Mot detta alternativ talade den tidigare CIA-chefen Michael Hayden och den tidigare polske utrikesministern Radek Sikorski.

Före diskussionen var publikens åsikter:

40% utan fast uppfattning, 21% emot och 36% för. Efter diskussionen var motsvarande siffror 5, 47, 48.

Diskussionen är väl värd att lyssna på oavsett vilken åsikt man har. Som format för en givande diskussion är detta värt att ta efter.