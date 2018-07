”Dags göra om postlådan till paketbox”

E-handeln växer så det knakar. Två av tre svenskar e-handlar regelbundet varje månad och just nu sker all tillväxt i sällanköpshandeln på nätet. Under förra året ökade e-handeln med hela 16 procent jämfört med året innan. Vissa varor, exempelvis böcker, handlas redan i dag oftare på nätet än i traditionell butik. Som den ledande logistikaktören i Norden ser vi alla kurvor entydigt pekar i en enda riktning: uppåt.