Dags för landets samer att gå till valurnorna

Allt fler samer visar intresse för att rösta. Inför dagens val finns 9 220 personer upptagna i den samiska röstlängden – runt 460 fler än vid det förra valet 2017.

Årets val sker under coronasäkra former, med separata in- och utgångar samt handsprit, munskydd och plasthandskar tillgängliga för väljarna. Det traditionsenliga fikat som väljarna brukar bjudas på är inställt.