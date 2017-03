Ohlin längst till höger Foto: Bertil Ericson

Peter Navarro som är chef för White House National Trade Council. Wall Street Journal publicerade nyligen en artikel där han förklarade Why the White House Worries About Trade Deficits. Hans tema var: An imbalance imperils economic growth—and could put U.S. national security in jeopardy.

Men hans resonemang är helt bakvänt. Intresset för att investera i USA är större än sparandet i USA. Det betyder att kapital flödar in i USA, vilket måste motsvaras av faktiska varor. Alltså importerar USA mer än man exporterar. Den som vill minska USA:s bytesbalansunderskott måste se till att öka sparandet i USA, till exempel genom ett lägre federalt budgetunderskott. Det är inte riktigt Trumps tanke...

Dessutom är det felaktigt att ökad nettoexport skulle leda till högre BNP på längre sikt. Ur ett keynesianskt perspektiv stämmer det på kort sikt, men på längre sikt är det ekonomins produktionskapacitet som avgör BNP och inte efterfrågan.

Navarro har fått sitt jobb därför att hans åsikter överensstämmer med presidentens. Det gör inte hans resonemang mer korrekt. Tvärtom visar hans artikel hur farligt tänkandet idag är i Vita huset.

Det finns all anledning inte minst för oss i Sverige att ägna mycket större intresse åt president Trump och hans handelspolitiska idéer. De kan komma att skada världsekonomin mycket mera än något annat av hans påfund.

Sedan Bertil Ohlins ”Utrikeshandel och handelspolitik” (1949) har frihandeln varit självklar i svensk samhällsdebatt. Nu är den självklarheten utmanad.