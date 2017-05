Dags för andra hjältar än killar

Charlie Hunnam som Arthur i ”King Arthur: Legend of the sword”. Foto: Fox/Warner Bros

Inte mycket av den ursprungliga sagan finns kvar när actionregissören Guy Ritchie tar sig an Arthurlegenden i bioaktuella ”King Arthur: Legend of the sword”. Här är Arthur en småskurk på Londiniums gator som ansluter sig till motståndsrörelsen som bekämpar tyrannen Vortigern.

Det är som det ska vara, de klassiska myterna berättas ständigt på nya sätt. I ”King Arthur” från 2004 var Arthur en romersk legionär som bytte sida. Och i ”Avengers”-filmerna är asaguden Tor en bufflig superhjälte. Men med tanke på mångfalden i världens samlade myter är det märkligt att Hollywoodfilmer med myter som grund nästan alltid handlar om muskelmän med vapen i hand.

– Vi har länge förknippat att vara hjälte med en man som drar ut i krig eller ut på äventyr, säger Tora Wall, folklivsforskare på Åbo Akademi med ett stort intresse för superhjältar.

Men det finns andra sorters berättelser och i juni kommer den första filmatiseringen av Marvelserien ”Wonder woman” som bygger på den grekiska myten om de kvinnliga amasonkrigarna. Israeliska Gal Gadot spelar amasonprinsessan Diana och gör henne till en stenhård (om än lättklädd) superhjälte.

Gal Gadot spelar ”Wonder woman” i filmen som har svensk premiär 2 juni. Foto: Warner Bros

Tora Wall hoppas på fler mytfilmer om kvinnliga hjältar som inte bara reduceras till snygga sidekicks.

– Att man som tjej ser att det finns andra roller än den traditionella, att ha någon att identifiera sig med – det är jätteviktigt.

Superhjältefabrikerna Marvel och DC har länge fått kritik för sin brist på kvinnliga huvudpersoner, Disney likaså. Även om filmbolagen har börjat vakna behöver de uppenbarligen lite mer hjälp på traven. Här är sex mytologiska hjältinnor – från renässanskvinnan Athena till krigarprinsessan Yennenga – som kan inspirera till framtida storfilmer.