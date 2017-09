Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Claudio Bresciani/TT

Underhållsstödet för ensamstående med barn höjs. Garantinivån i sjukersättningen höjs. Och taket i bostadstillägget höjs. De höstbudgetreformerna presenterade Ulla Andersson (V) på måndagförmiddagen. Bidragshöjningarna är del i vad regeringen kallar ”jämlikhetspaketet”, som innehåller totalt 2,6 miljarder kronor.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Förra veckan var det en ”hela Sverige-satsning” på 1,2 miljarder kronor, och ”investeringar för fler jobb” om 4,3 miljarder. För att bara nämna något.

Alltsedan finansminister Magdalena Andersson (S) skakade fram ett reformutrymme på 40 miljarder kronor för några veckor sedan kommer budgetnyheterna tätt.

Annons X

Det är likadant inför varje valår, mellan förhandlingarna på Harpsund i augusti och budgetpromenaden i september. Även Anders Borg (M) hade en märklig förmåga att hitta reformutrymme när det närmade sig val.

Den politiska logiken är glasklar. Under valår vill man visa att ekonomin går bra och köpa sig väljarnas stöd. Men funkar det?

Ny forskning visar att svenska väljare inte riktigt agerar som man trott. I artikeln ”Digging into the pocketbook: Evidence on economic voting from income registry data matched to a voter survey” (American Political Science Review, 5/9-17) används svenska registerdata för att mäta så kallad plånboksröstning.

Traditionellt har man ansett att väljarna är tämligen kortsiktiga, och att det samhällsekonomiska läget under valåret är avgörande. När man tar hänsyn till väljarnas privatekonomiska utveckling framkommer dock en annan bild.

Privatekonomin spelar ungefär lika stor roll som samhällsekonomin, visar det sig. Och forskarna finner att inkomstförändringar under det första året i mandatperioden spelar störst roll för hur man röstar. En rejäl inkomsthöjande reform i mandatperiodens inledning bräcker alltså valfläsk det sista året, om man får tro forskarna.

Kommer politikerna att steka valfläsket nu? Knappast. Gissningsvis betyder de nya rönen enbart att ännu en valfläskperiod införs, och att fönstret för smärtsamma men nödvändiga reformer krymper ytterligare.