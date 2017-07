Dags att sluta älta klimathotet

Liisa Smits skriver till ledarsidan från Nigeria.

Den rådande grundvattenbristen börjar synas i trädgårdarna runt om i Sverige. Gula, vissna gräsmattor kan ses till följd av bevattningsförbud och ojämnt fördelad nederbörd. En påminnelse om att vi lever på jordens resurser.

Det knyter sig i magen när man hör om klimatförändringar, sopberg och matsvinn. 440000 ton ätbar mat kastas varje år bara i Sverige, samtidigt som flera afrikanska länder står inför svält- katastrof. Klimathotet målas ofta upp som ett globalt, oövervinneligt hot. Enligt en WWF-rapport känner 80 procent av Sveriges unga klimatångest.

Väl tillbaka på landsbygden i Nigeria noterar jag förvånat att mina afrikanska kollegor inte alls delar min oro. Respektfulla nickningar och allvarsamma ansikten möter mig när jag berättar om klimatdebatten. När jag tystnat ser jag hur det rycker lite i en mungipa och plötsligt faller hela gruppen i skratt. Jag känner mig fånig. Men en av mina äldsta medarbetare förklarar. Efter att ha överlevt ett inbördeskrig, flera år av matbrist och karga förhållanden som ensam förälder till fem barn har han lärt sig att hopplöshet varken leder till handlingskraft eller kreativitet att hantera situationer. För att ta oss förbi passiviteten behövs tilltro till framtiden. Varje handling räknas och tillräckligt många handlingar leder alltid till resultat.

Och kanske är det just så enkelt. Vi måste sluta älta klimathotet.Ältandet dödar både kreativitet och handlingskraft. När världspolitiken inte lyckas hitta lösningar får andra aktörer möjlighet att agera. Det finns alternativ. Innovatörer av ny teknik. Sociala entreprenörer som bekämpar fattigdom och klimatpåverkan mer effektivt än bistånd. Och så du och jag – vanliga människor och konsumenter.

Praktisk handling har större genomslagskraft än vi tror. Den största bidragande faktorn till om vi börjar sopsortera har visat sig vara om vi tror att våra grannar gör det. Som antropologen Margaret Meads har sagt: ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.”

Liisa Smits är meteorolog och vd för Ignitia AB med verksamhet i Ghana. liisa.smits@ignitia.se