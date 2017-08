Dags att röra på sig efter semestern

Vuxna personer rekommenderas att under minst 30 minuter per dag utöva en fysisk aktivitet som gör att man blir andfådd. För den som är otränad kan det räcka med en promenad.

Testa gärna olika former av träning och motion, för att hitta vad som känns roligt och passar in i vardagen!

Svenskar har lätt för att anamma nya träningstrender, som crossfit eller friluftsliv med extrema tävlingar. Men se först till att du har en fysisk grundnivå som klarar den utmaning du ger dig på.

Det viktigaste för folkhälsan är inte att de redan aktiva motionerar ännu mer, utan att få igång dem som rör sig minst.

Det kan vara lättare att komma igång med någon träning om man kan göra det tillsammans med en vän eller bekant.

Källa: Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)