Dags att önska er fridens frikadeller

Kära läsare av Språkluckan 2021! Jag vill avsluta denna julkalender med att tacka för ert stora, nyfikna, kunniga och välvilliga engagemang. Jag har läst alla mejl som inkommit till Språkspalten, även om jag inte hunnit svara på alla. I denna sista lucka ger jag med glädje plats åt ett axplock av de kompletteringar, rättelser och frågor som ni läsare bidragit med.

I lucka 1 handlade det om falska vänner, och flera läsare hade egna exempel. En av dem var Eva, vars mejl handlade om en svensk dirigent i Australien, som roat särskilt de kvinnliga musikerna med att ivrigt utbrista: "you have to be much more pregnant in this passage".