29 nya dödsfall har registrerats i Sverige

Vid klockan 14 släpper Folkhälsomyndigheten sin dagliga statistik över antalet nya smittade och döda i covid-19, samt antalet patienter som fått intensivvård.

Enligt myndigheten har sammanlagt 1 540 personer som har smittats av viruset dött i landet, en ökning med 29 personer jämfört med i går. Sammanlagt 14 385 personer har nu testats positivt för viruset i Sverige.

– Vi ligger kvar som vi gjort, som alltid är siffrorna under helgerna lite svårtolkade, de har en tendens att vara undervärderade, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till TT.

Dödstalet återspeglar inte alla som har dött det senaste dygnet, utan hur många som har registrerats. Personerna kan ha dött för längre än 24 timmar sedan.

Allra flest människor har smittats och avlidit i Stockholms län, men Södermanland är hårdare drabbat per capita. Där har 293 personer per 100 000 invånare smittats, jämfört med 245 per 100 000 i Stockholm.

I Södermanland har 42 personer dött per 100 000 invånare och i Stockholm 39 per 100 000.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare sagt att det sker en viss eftersläpning på helger.

Texten uppdateras.