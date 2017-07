Dagens måleri görs av bild

Sara Vide-Ericson, ”The Dark White Redemption”, olja på duk 2016. Foto: Sara Vide

Painting beyond itself : the medium in the post-medium condition

Vad har hänt i måleriet efter den postmoderna kritiken på 1980- och 1990-talet? Kring millennieskiftet 2000 och några år därefter befann sig måleriet, som en kritiken, på ”ett utvidgat fält”. Men vad har skett sedan dess? Vad kännetecknar måleriet idag? Pågår ett sökande efter en ny identitet? Detta är några av de frågor som stod i centrum för en konferens vid Harvard år 2013. Texterna från denna konferens har därefter bearbetats och sammanställts till en antologi, ”Painting beyond itself – the medium in the post-medium condition” (Sternberg Press, 2016). I konferensen deltog såväl teoretiker, konsthistoriker som konstnärer, de flesta tunga namn inom sina respektive områden, sådana som Isabelle Graw, David Joselit, Jutta Koether och Benjamin Buchloh.

För 30 år sedan befann sig måleriet i en estetisk och ideologisk kris. För att förstå dagens situation är det nödvändigt att gå tillbaka till denna kris, som ofta blivit missförstådd. Krisen handlade helt visst inte om en kris för en viss typ av material eller tekniker (olja, akryl, akvarell, etc.), utan om den modernistiska ideologi som dominerat måleriet sedan 2:a världskriget. En ideologi som kännetecknades av i huvudsak fyra dogmer: genrerenhet (måleriet skulle vara rent, obefläckat av andra genrer), reduktivism (måleriet skulle reduceras till färg på en tvådimensionell yta), hierarkism (måleriet sågs som den högsta formen av konstnärligt uttryck), evolutionism (måleriet hade till historisk uppgift att utvecklas mot en allt större abstraktion).

Efter den postmoderna kritiken återstod ingenting av detta. Det mediespecifika hade övergått i medietrolöshet. Genrerenheten hade ersatts av sin motsats: hybrider och korsningar mellan i stort sett alla genrer och medier, mellan foto och måleri, måleri och skulptur, skrift och måleri, video och måleri, osv. Måleriet var inte längre vare sig spjutspets eller främst bland likar, utan enbart ett medium bland andra. Och abstraktionen hade skrotats som utopiskt mål. Figurativt måleri hade minst lika stor legitimitet som vilka andra måleriska uttryck som helst.

På det utvidgade fält som måleriet befann sig kring millennieskiftet hade utvidgningen skett främst genom genrekorsningar. På senare år, skriver Isabelle Graw och Ewa Lajer-Burcharth, har vi emellertid kunnat se ett ökat intresse bland åtskilliga målare att inte längre röra sig utåt mot andra genrer och medier, utan istället inkorporera dem, ”smälta ner” dem till måleri och vända sig inåt mot det egna mediet i ett sökande efter en ny identitet. Dock utan att vare sig sätta måleriet på piedestal eller återfalla i essentialism. Det var detta som var upprinnelsen till konferensen vid Harvard. Det perspektiv som anläggs är konstnärens: måleriet som konkret praktik, ”as the trace of an activity” (Graw): Måleriet undersöks, som konstnären Matt Saunders skriver, ”from the perspective of someone who makes things”. Och konsthistorikernas texter bidrar till att tidshorisonten vidgas: hur såg man på måleriet före modernismen?

Gerhard Richter, ”Domplatz, Mailand”, olja på duk, 1968. Målningen såldes i maj 2013 på Sotheby’s för 37,1 miljoner dollar. Foto: Sotheby’s

Genomgående i stort sett hela antologin är betoningen av måleriets materialitet. En målning består av en serie fysiska spår efter konstnärens aktivitet på underlaget (duk, pannå, papper). En målning är ett handens verk. De tecken, i form av t ex penseldrag, som bygger upp målningen är indexikala, det vill säga det föreligger en direkt fysisk förbindelse mellan tecknet och målarens aktivitet. En målning är fysiskt förbunden med den som gjort den. Den är närvaro av en frånvarande upphovsman. Inget av detta är förstås nytt, men det lyfts fram i ett kulturellt och samhälleligt läge där det virtuella mer och mer dominerar över det materiella. Måleriet framstår som en levande motkraft i en verklighet som blir allt mer digitaliserad. Och samma tendens förklarar måhända det växande intresset för hantverk överhuvudtaget idag.

Hantverk tar tid. En målning är lagrad tid, investerat arbete. Och arbete skapar värde. Enligt Marx är värde arbete ”i fruset tillstånd”. Värde är det materiella realiserandet av mänskligt arbete. Men i målningens fall, i motsats till den industriframställda varan, skriver Isabelle Graw, ”labor is not hidden or obscured, but emphasized and cultivated”. Och hon fortsätter: ”Painting seems to be one of the last places where the desire for a concrete foundation of value seemingly gets fulfilled”. Målaren James Whistler tycks ha varit inne på ett liknande spår. På frågan varför han begärde så höga priser på målningar som det bara tagit honom ett par dagar att realisera svarade han: ”I ask for the knowledge of a lifetime”. Mot detta kan invändas att dagens ibland astronomiska priser på målningar knappast kan förklaras enbart i termer av investerad arbets- eller livstid.

Konst görs av konst hävdade Ingres. Dagens måleri däremot görs ofta av bild, vilket inte är konstigt med tanke på att bilder utgör ett dominerande inslag i vår tillvaro. Ända sedan renässansen har en kamp pågått mellan två av måleriets huvudkomponenter: teckning och färg. För ”Poussinister” var teckningen den viktigaste och ädlaste komponenten, medan för ”Rubenister” var färgen den viktigaste. Under den klassicistiska epoken (1660 – 1760) ansågs teckningen stå närmare intellektet. ”The contempt is greater for color than for drawing”, skriver konsthistorikern René Démoris. Rubens frossande i hull, hans sensuella känsla för det taktila och för stoffens texturer var det som hans samtida hade svårast att acceptera. För barockepokens store ideolog Charles Le Brun var färg en sorts förförisk makeup, nära förbunden med synd.

I dag verkar en omkastning ha skett. Bilder, ofta kameraproducerade, används som förlagor i målningar, och de projiceras inte sällan upp direkt på underlaget. Tecknandet ”mekaniseras” och teckningen är knappast mer än en utgångspunkt för det vidare användandet av färg. Det har, med Benjamin Buchlohs termer, skett en de-skilling av teckning och en re-skilling av den hantverksmässiga användningen av färg. Buchloh tar Gerhard Richter som exempel. Denne projicerar fotografier på duken, sedan vidtar målandet, och där är Richter virtuos. De bästa av dagens målare färglägger inte olika bildförlagor, utan omvandlar, bearbetar och ”smälter ner” dem till ett måleri baserat på färgverkan.