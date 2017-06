Dådet väntas inte påverka britters röstande

Slutet av april utlyste premiärminister Theresa May, överraskande, nyval. Beslutet motiverades med att landet behöver stabilitet inför EU-utträdet, och att hon därför söker ett stärkt mandat.

Den 19 april röstade underhuset igenom förslaget. Valdagen är utsedd till den 8 juni.

Till en början såg det ut som att Mays konservativa Tories skulle ta hem en enkel seger och öka sin majoritet i parlamentet.

Under valspurten har socialdemokratiska Labour, med ledaren Jeremy Corbyn, knappat in. Enligt vissa opinionsmätningar är gapet mellan partierna nu runt fem procentenheter, jämfört med 20 för några veckor sedan.