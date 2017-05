Dackarnas vapen: Lindgren i storform

Fredrik Lindgren är i strålande form inför elitseriepremiären. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Efter turbulensen i Indianerna förra året, när några av förarna fick försenade löner och lämnade klubben, valde Fredrik Lindgren att återvända till Målilla och Dackarna.

Ett självklart val.

– Jag har varit där tidigare och vet hur klubben fungerar – det finns en stark styrelse och det är en förening som mår bra. Det ger ju lite trygghet för en annan, säger 31-åringen som tillhörde Dackarna 2006-2013 och var med under lagets senaste SM-guld 2007.

Annons X

Inför årets elitseriesäsong är Lindgren ett av de hetaste namnen. Inte minst med tanke på hur han inlett säsongen.

– Det känns fantastiskt bra för tillfället. Jag har haft en grymt bra form under början av säsongen, var jag än har kört. Men det är en lång säsong och det gäller att ta en match i taget och fortsätta jobba hårt.

Lindgren leder poängligan i England, där han kör för Wolverhampton, och är dessutom i ledning i VM-serien efter en tävling. I VM-premiären slutade han tvåa, men eftersom han slog segraren Martin Vaculik, Slovakien, i semifinalen delar de just nu totalledningen.

– Jag var väldigt glad efteråt. Det är alltid skönt att få börja säsongen på ett bra sätt. Nu är man med där, det hade varit tungt om man hade gjort ett dåligt resultat och hela tiden fått jaga.

TT: Vad är förklaringen till att det går så bra just nu?

– Det är väl inte bara en sak det handlar om utan det är mycket hårt jobb under lång tid som förhoppningsvis ska ge resultat nu.

Men det har inte alltid gått spikrakt uppåt. Efter 2014 trillade han ur VM-serien och stod utanför under ett år. 2016 var han tillbaka och slutade elva (de åtta främsta är direktkvalificerade) – men i höstas lyckades han kvala in via GP Challenge.

– När jag hade åkt ur hade jag en ganska tuff säsong. Tappade lite motivation, men lyckades finna den igen och har jobbat väldigt hårt sedan dess, säger Lindgren.

– Det kändes bra hela förra säsongen också, det var också ett steg i rätt riktning. Det är väldigt kul att vara tillbaka nu, roligt att jag lyckades kvala in av egen kraft.

Årets elitserie beskrivs som mer oviss än någonsin. Och Lindgren håller med om att en handfull klubbar är guldkandidater.

– Masarna har värvat väldigt hårt med förre världsmästaren Tai Woffinden och Antonio Lindbäck. Vetlanda är alltid starka och har värvat ganska smart. Sen har vi Piraterna som ser starka ut. Och så de regerande mästarna Rospiggarna som har kvar det mesta av guldlaget.

TT: Och så Dackarna?

– Ja, jag tycker vi ska vara där uppe. Helt klart.

Fakta: Fredrik Lindgren Född: 15 september 1985

Från: Örebro

Klubbar: Dackarna i Sverige, Wolverhampton i England och Rybnik i Polen

VM-serien: Har en GP-seger och totalt elva pallplatser. Bästa placeringen totalt är en åttonde plats från 2008.

Fakta: Så körs första omgången Första omgången i speedwayens elitserie körs den 9 maj.

Matcherna:

Elit Vetlanda–Indianerna

Rospiggarna–Eskilstuna Smederna

Piraterna–Dackarna

Lejonen–Masarna

Den 14:e och sista omgången avgörs den 22 augusti. Slutspelet (kvarts- och semifinaler) inleds den 29 augusti och finalerna körs den 26 och 27 september.