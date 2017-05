Då spelar stjärnorna på WOW

Lana del Rey. Arkivbild. Foto: Jonathan Short/AP/TT

Vilken dag spelar artisterna på Way out West? Den frågan brukar dyka upp i samband med att artistbokningarna blir offentliga, och nu har festivalen även släppt spelschemat och även ett antal endagsbiljetter.

Bland de största artisterna som spelar på torsdagen finns Frank Ocean, Pixies och Angel Olsen. På fredagen spelar exempelvis Major Lazer, Mø, The xx, Ryan Adams, Feist, Jens Lekman och The Afghan Whigs och på lördagen är det dags för bland andra Lana Del Rey, Regina Spektor, Band of Horses, Conor Oberst och Eva Dahlgren.

Way out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 10–12 augusti.