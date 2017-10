Skriv upp 3 november i almanackan om du gillar Sam Smith – då släpps nämligen den brittiske världsstjärnans nya album. Smith skriver på Twitter att skivan ska heta "The thrill of it all", och i dag släpps även singeln "Pray".

Skivan är uppföljare till Smiths succédebut "In the lonely hour", som kom för tre år sedan med singlar som "Stay with me" och "I'm not the only one". Han har vunnit fyra Grammy-statyetter och även en Oscar för Bond-låten "Writing's on the wall".