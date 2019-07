Nas släpper nytt material i sommar. Den 19 juli kommer "The lost tapes 2", en skiva full med osläppt material från rapstjärnans fyra senaste album "Hiphop is dead", "Untitled", "Life is good" och "Nasir". På nya skivan samarbetar han med artister som Kanye West, Pete Rock och Pharrell, skriver Billboard.

Nas första "Lost tapes"-skiva kom 2002.