Då släpper Jay-Z sitt album

Jay-Z släpper snart sitt 13:e studioalbum. Arkivbild. Foto: Matt Rourke/AP/TT

Den amerikanske hiphopstjärnan och nyblivne tvillingpappan Jay-Z ger snart ut sitt nya album. Skivan heter "4:44" och släpps den 30 juni, skriver Billboard.

Nyheten om releasedatumet föregicks av en pr-kampanj där skivans namn dök upp på affischer och i gåtfulla filmsnuttar.

Men räkna inte med att låtarna finns tillgängliga överallt. "4:44" släpps exklusivt på musiktjänsten Tidal, som Jay-Z är storägare i, och till användare av det amerikanska telekombolaget Sprint.

Hiphopmogulen har en händelserik vecka bakom sig. Under söndagen kom nyheten att hans fru Beyoncé fött tvillingar, och i torsdags valdes han in som förste rapparen någonsin i låtskrivarnas Hall of Fame i USA.