Det är 30 grader varmt och Bikini Kill-feber i New York. Jag ska gå på den sista av den feministiska punkgruppens fyra historiska spelningar i staden. Det var 22 år sedan Bikini Kill lades ned, men deras musik och budskap är högaktuellt. ”Vi vill vara en del av samtalet om vad feminism är just nu” säger Bikini Kills trummis Tobi Vail i en intervju i The Guardian om återföreningen.

Bikini Kill bildades av Kathleen Hanna, Tobi Vail och Kathi Wilcox i Olympia i delstaten Washington, 1990. De pratade om våldtäktskultur, aborträtt och systerskap och blev frontfigurer för riot grrrl-rörelsen. När jag intervjuade Kathleen Hanna för min bok berättade hon att de var så kontroversiella att hon blev misshandlad av män i sin egen publik. Hon blev ständigt baktalad av folk i punkrockgenren och att det väntade högar av våldsamma hotbrev efter varje turné. Bikini Kill ropade ”girls to the front” vid sina spelningar, för att skapa en trygg plats för enbart kvinnor längst fram i den annars så testosteronstinna moshpitten.