Titel på nya skivan, ett släppdatum och en sprillans ny singel. Taylor Swift gjorde inga fans besvikna i natt när hon stod för en nyhetsspäckad livesändning på Instagram.

Där avslöjade hon för sina 188 miljoner följare att hennes nya album ska heta "Lover" och att den släpps den 23 augusti i år. Nya singeln "You need to calm down" släpptes vid midnatt och en ny video till den kommer nästa vecka, den 17 juni