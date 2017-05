Då kommer nya "Mamma mia"-filmen

Meryl Streep spelade i "Mamma mia"-filmen 2008. Arkivbild. Foto: Shizuo Kambayashi/AP/TT

Uppföljaren till "Mamma mia"-filmen från 2008 har fått ett premiärdatum. "Mamma mia: Here we go again" går upp på biograferna i juli 2018, skriver Variety.

Filmbolaget Universal avslöjar också att uppföljaren kommer att innehålla en rad Abba-låtar som inte var med i den första filmen, och att Benny Andersson och Björn Ulvaeus blir exekutiva producenter. För regi och manus står Ol Parker, som tidigare bland annat gjort "Hotell Marigold".

Den första filmen baseras på musikalen med samma namn, som delvis bygger på Abba-låtar. Rollistan innehöll stjärnor som Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth och Stellan Skarsgård. Det är däremot inte klart om de kommer att reprisera sina roller i den nya filmen.