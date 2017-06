Då kommer Foo Fighters nya album

Den 15 september släpper Foo Fighters sitt nionde album "Concrete and Gold". Arkivbild. Foto: Barry Brecheisen/AP/TT

Den 15 september släpper rockbandet Foo Fighters sitt nionde album "Concrete and Gold". I ett pressmeddelande beskriver bandets frontman David Grohl plattan som ett "gigantiskt rockalbum".

Under skapandet har de bland annat jobbat med popproducenten Greg Kurstin som tidigare producerat skivor för Adele, Sia och Pink.

Första singeln "Run" går att lyssna på redan nu.

Annons X

Bara en månad efter släppet arrangerar Foo Fighters endagsfestivalen Cal Jam 17 i Glen Helen Regional Park i San Bernardino i Kalifornien. Dit kommer bland annat Queens of the Stone Age, Liam Gallagher och The Kills.

Foo Fighters har vunnit elva Grammys och sålt över 25 miljoner album.