Då har nya ”Sex and the city” premiär

Nästa kapitel i historien om ”Sex and the city” heter ”And just like that” och är en fortsättning på den ikoniska tv-serien. Nu avslöjar HBO att uppföljaren kommer till strömningstjänsten HBO Max i december.

I en video som visar bilder från bakom kulisserna hälsar huvudrollsinnehavaren Sarah Jessica Parker till alla fans, direkt från Fifth Avenue i New York. Och tittarna kommer få återse Carrie, Miranda och Charlotte i ”And just like that” – däremot inte Samantha, till mångas besvikelse.