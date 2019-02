Då hade Sveriges elever kokslov: ”Utmärkt”

Sportlovet, som infaller mellan vecka 7 och vecka 12 – olika för olika kommuner – går tillbaka på bränsleransoneringen under andra världskriget och kallades ursprungligen kokslov. Planen gick ut på att myndigheterna skulle spara pengar på uppvärmning av skollokaler genom att ge eleverna ledigt när det var som allra kallast. Bränslekommissionen fick igenom förslaget i början av 1940, och under de kyliga krigsvintrar som följde blev det kutym att skolorna stängdes under veckan ifråga.