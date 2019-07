Da Buzz: "Det är nostalgi helt och hållet"

– Vi släppte faktiskt vår första singel den 27 november 1999. Så vi hann med nöd och näppe kvala in som 90-talsartister. Vi slog inte igenom på riktigt förrän 2000, men ett år hit eller dit spelar inte så stor roll, det viktiga är att det är nostalgi, säger Per Lidén, en av två kvarvarande originalmedlemmar.

Gruppen bildades i Karlstad som en trio i slutet av 90-talet. Sångerskan Annika Thörnquist rekryterades av Per Lidén och Pier Schmid sedan de sett henne uppträda med ett lokalt band. Deras andra singel "Do you want me" blev en stor hit och gruppen klättrade på listorna i flera länder.