Då blev den röda flaggan socialisternas symbol

Fråga: ”Varför är den röda flaggan kommunisternas och socialisternas symbol? När fick rött denna starka vänsterladdning?”

Dick Harrison: I allt väsentligt är den röda färgens radikala symbolik ett barn av 1800-talet. Före sent 1700-tal fungerade den röda färgen, i synnerhet i Frankrike, inte som ideologisk symbol utan som militär signal om fortsatt kamp. Att hissa en röd flagga under strid var likvärdigt med att förklara för fienden ”vi ger oss inte”. Under franska revolutionen användes den på liknande vis, men den kom också att brukas av vissa revolutionärer som ett politiskt statement. Inom jakobinklubben yrkade man stundom på att den röda flaggan skulle användas på nationell nivå – en folklig flagga som symboliserade folkväldet – men den kunde inte konkurrera med trikoloren (som också den var radikal) och fasades därför ut.