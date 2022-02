Tio månader efter att realitysåpan ”Keeping up with the Kardashians” tog farväl av publiken efter tjugo säsonger är det dags igen för Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie och Kris Kardashian att återförenas.

Den 14 april får ”The Kardashians” premiär på amerikanska tv-tjänsten Hulu. Offentliggörandet skedde i en dramatisk trailer till tonerna av Nina Simones ”Feeling good”, rapporterar Deadline.