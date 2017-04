Cyrus byter namn till Cyrus

Billy Ray Cyrus. Arkivbild. Foto: Sanford Myers/AP/TT

Glöm namnet Billy Ray Cyrus. Framöver tänker han nämligen enbart heta Cyrus.

I en intervju i Rolling Stone säger den amerikanske countrysångaren att han tänker genomföra ett regelrätt namnbyte i sin födelsestad Bellefonte i delstaten Kentucky.

– Efter den 25:e augusti blir jag "the artist formerly known as Billy Ray". Jag tänker anta enbart mitt efternamn Cyrus. Jag har alltid kallats Cyrus och bönade och bad skivbolaget om det artistnamnet eftersom det var det jag var mest bekväm med, säger han.

Billy Ray Cyrus, eller förlåt, Cyrus, slog igenom 1992 med debutalbumet "Some gave it all" och jättehitten "Achy breaky heart". Han är även pappa till världsstjärnan Miley Cyrus.