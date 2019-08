Cyndi Lauper gör upp om musikalmusik

Benny Mardones och hans kollega Robert Tepper stämde Lauper efter påståenden om att hon använt delar av hans låt, "Into the night", under finalen av sin prisbelönta musikal "Kinky boots" 2013.

Enligt dokument från domstolen har nu parterna kommit till någon slags överenskommelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters, men har bett om 30 dagars frist för att färdigställa alla detaljer. Vilka villkor som överenskommits avslöjas inte.