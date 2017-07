Cykelstjärna blir expertkommentator

Emma Johansson. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Efter en framgångsrik karriär på cykelsadeln, med bland annat två OS-silver, är Emma Johansson klar för en ny utmaning: som expertkommentator i tv.

Johansson kommer under de närmaste dagarna att finnas med i Eurosports studio för att kommentera damernas La Course i samband med Tour de France. Därefter tar hon expertrollen i SVT under både Vårgårdas World Tour-tävlingar och VM.

"Det ska verkligen bli spännande att testa. Jag har ju aldrig hållit på med det förut. Men jag hoppas kunna bidra med lite vad som rör sig i huvudet på cyklisterna under loppet, hur man tänker taktiskt och såna saker", säger Emma Johansson till vargardacycling.se.

Hon har själv varit ute och testat torsdagens bergsetapp upp till Col d ´Izoard på över 2 000 meters höjd, som är den del av La Course som ingår i World Tour.

"Det kommer att bli verkligt tufft med en sista brant klättring och målgång på toppen."

Emma Johansson är förutom nybliven expertkommentator sedan tidigare även ledare i sitt tidigare proffsstall Wiggle High 5.