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Cykellegendaren om svåra olyckan: Hade tur

Under strecket
TT
Publicerad

Cykellegendaren Eddy Merckx säger att han hade tur som klarade sig i en cykelolycka. Arkivbild.

Foto: Olivier Matthys/AP/TT Bild 1 av 1

Cykellegendaren Eddy Merckx säger att han hade tur som klarade sig i en cykelolycka. Arkivbild.

Foto: Olivier Matthys/AP/TT Bild 1 av 1
Cykellegendaren Eddy Merckx säger att han hade tur som klarade sig i en cykelolycka. Arkivbild.
Cykellegendaren Eddy Merckx säger att han hade tur som klarade sig i en cykelolycka. Arkivbild. Foto: Olivier Matthys/AP/TT

Cykelolyckan för en månad sedan kunde ha tagit cykellegendaren Eddy Merckxs liv.

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