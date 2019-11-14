Cykellegendaren om svåra olyckan: Hade tur

Cykellegendaren om svåra olyckan: Hade turTTPublicerad 2019-11-14 11.26 Stäng Cykellegendaren Eddy Merckx säger att han hade tur som klarade sig i en cykelolycka. Arkivbild. Foto: Olivier Matthys/AP/TT Bild 1 av 1 Stäng Cykellegendaren Eddy Merckx säger att han hade tur som klarade sig i en cykelolycka. Arkivbild. Foto: Olivier Matthys/AP/TT Bild 1 av 1 Cykellegendaren Eddy Merckx säger att han hade tur som klarade sig i en cykelolycka. Arkivbild. Foto: Olivier Matthys/AP/TTCykelolyckan för en månad sedan kunde ha tagit cykellegendaren Eddy Merckxs liv.