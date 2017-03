Ghost in the shell

Betyg: 4 av 6

Hon kallas för Major och hon är både människa och maskin samtidigt: en mänsklig hjärna, rentvättad från alla minnen från en tidigare tillvaro, och en helt och hållet syntetisk kropp, försedd med extraordinära färdigheter – typ: superhjälte – och ändå inte oangenäm för ögat (vilket kameran nogsamt noterar). Hon ägs av ett bolag i säkerhetsbranschen och används som ett vapen i kampen mot terrorism. Hon spelas av Scarlett Johansson och bär hela denna cyberpunkiga mangafantasi på sina bedrägligt späda axlar.

Men vem är hon? Det vill säga: ”egentligen”? Frågan om identitet och ursprung är den puls som dunkar under filmens alla actionsekvenser, men eftersom vi befinner oss i en högteknologisk men ändå hyfsat nära framtid formuleras frågan futuristiskt i form av ett ”Vad är du?”, underförstått (eller för all del även uttalat): människa eller maskin eller kanske bägge delarna? I ”Ghost in the shell” har man små jack i nacken, ingångar genom vilka man uppgraderar sig digitalt och/eller kemiskt. Man kommunicerar telepatiskt, men om man inte passar sig kan man bli hackad av externa aktörer med en agenda som eventuellt är ondskefull.

Den moderliga företagsläkaren/ingenjören (Juliette Binoche) som reparerar Major efter varje strapats talar litet diffust om en drunkningsolycka i hamnen där hela Majors familj strök med, och där bara hennes hjärna överlevde. Själv upplever hon dock att kryptiska minnesfragment projiceras på hennes näthinna när hon rör sig genom den dystopiskt dystra och delvis gravt förfallna storstaden någonstans i ett gråmulet Asien. Och dessa hastigt förbiflimrande bildskärvor med otydliga konturer tycks berätta en annan historia. Mitt i allt skjutande och all stenhård närstrid blir det alltmer angeläget för henne att sortera bland genuina och artificiella minnen för att utröna vad som är kärnan i det som verkligen är hon.

Men varför ser Major ut som en västerländsk filmstjärna när hennes ande innanför skalet är asiatisk? Denna fråga har skapat turbulens bland många beundrare av filmens förlaga, en japansk mangaserie och en animefilm från 1990-talet, så till den grad att ett krav på en annan, asiatisk skådespelerska i huvudrollen samlade på sig mer än 100 000 namnunderskrifter. Och så kan man kanske tycka: att det är ett otyg att underhållningsindustrin ”vittvättar” diverse regionalt färgade kulturyttringar. Men poängen med skalet i just det här fallet är ju att det är just – ett skal. Major kunde lika gärna se ut som en bulgarisk kulstöterska. Nu råkar hon i stället se ut på ett sätt som sannolikt säljer biobiljetter. Det finns skäl som talar för det också.

”Ghost in the shell” tål mycket väl att ses av alla vänner av dekorativskräpig produktionsdesign och digitalt pimpad action, men idéerna om mänsklighetens omfamnande av maskinen når dessvärre aldrig över gängse serietidningsnivå.